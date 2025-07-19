Глава киевского режима Владимир Зеленский обошел вниманием подразделения ВСУ, задействованные на Сумском направлении, силовики связывают с неудовлетворительными результатами военных действий в регионе.

Владимир Зеленский не отметил наградами военных, принимающих участие в боях в Сумской области, передает ТАСС.

Российские силовые структуры сообщают, что это указывает на недовольство Зеленского работой командования ВСУ в данном регионе. По их данным, несмотря на использование всех резервов и наиболее боеспособных сил, украинское командование не смогло вытеснить российских бойцов из занятых позиций.

Силовики сообщили, что в Сумскую область переброшена практически в полном составе 39-я бригада береговых войск ВСУ, которая ранее понесла потери после провокации в Краснояружском районе Белгородской области. Также подтверждена переброска 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, ранее понесшей потери в боях под Суджей и Поповкой.

Кроме того, стало известно, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная в Сумскую область, проходила обучение на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska» в Польше. Однако, несмотря на зарубежную подготовку и поставки техники, большинство бойцов этой бригады направили в боевые действия в районе Бессаловки, что привело к большим потерям.

Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, действующей на Сумском направлении, перестали получать компенсации от государства. Вдовам пропавших без вести солдат не поступают выплаты.

Генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над рядом населенных пунктов в северной части Сумской области на своей опубликованной карте.

Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ были переброшены на сумское направление после потерь в районе Суджи.

Первый отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» (запрещен в России), также был переброшен на сумское направление.