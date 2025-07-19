Российская армия уничтожила в Одессе склад с дронами и ракетами ВСУ, способными долетать до территории РФ. Об этом заявил герой России, генерал-майор Сергей Липовой, передает «Аиф».

Генерал напомнил, что сегодня ночью групповым ударом был поражен аэродром «Школьный» и военные объекты в Одессе. Он подчеркнул, что данный аэродром ВСУ нес угрозу России и поэтому являлся первоочередной целью.

«Аэродром “Школьный” — это место размещения беспилотных летательных аппаратов, ракет боевой авиации, которые способны достигать территории РФ. Они представляют угрозу для России, а, следовательно, являются законной военной целью», — пояснил Липовой.

По его словам, если такие объекты выявляет российская разведка, они подлежат уничтожению.

СМИ рассказали об адской ночи на Украине

Минувшей ночью военные объекты ВСУ также были уничтожены в районе Павлограда, Житомира и Полтавы. На Украине заявили, что прошедшая ночь была адской из-за российских ударов.