Стало известно о состоянии систем ПВО Ирана после атаки Израиля

Стало известно о состоянии систем противовоздушной обороны (ПВО) Ирана после того, как страну атаковал Израиль. Об этом рассказал глава оперативного штаба армии исламской республики Махмуд Мусави, чьи слова передает IRNA.

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Как отметил Мусави, среди главных мишеней при атаке Израиля были радиолокационные станции и системы ПВО Ирана. Последние действительно получили повреждения, но их оперативно заменили и установили в заранее оговоренных местах, добавил он.

Армии страны, продолжил глава оперштаба, удалось прикрыть воздушное пространство, поэтому Израиль так и не достиг своих целей. В заключение он похвалил вооруженные силы Ирана, которые подтвердили, что Тегеран умеет обороняться и реагировать на внешние угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае повторного возведения будут уничтожены. Правда, по его словам, на их восстановление у страны уйдут годы.