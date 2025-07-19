СМИ рассказали об адской ночи на Украине

Прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Об этом пишет Guardian.

В субботу, 19 июля, Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников.

«Адская ночь и утро для Павлограда. Самый мощный удар по городу. Взрыв за взрывом. Российские [военные] обстреливали город ракетами и беспилотниками», — заметил Лысак.

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По его данным, в ходе атаки поврежден завод, уничтожена пожарная часть и поврежден пятиэтажный жилой дом.

«Никто не спал. Мы все были в убежищах. Была еще и гроза. У нас были взрывы и дождь одновременно», — рассказал очевидец.

Атака произошла вскоре после того, как генерал Кит Келлог, спецпредставитель президента США на Украине, вернулся в Вашингтон после шестидневного визита в Киев, констатировал автор статьи.