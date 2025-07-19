В зоне СВО ликвирован литовский наемник-снайпер Степонавичюс

Гражданин Литвы Гедиминас Степонавичюс, который воевал в качестве наемника на стороне ВСУ и был снайпером, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает портал "Военное обозрение" со ссылкой на литовские СМИ.

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Двоюродный брат 55-летнего наемника Арвидас Акстинавичюс рассказал журналистам, что семья получила доказательства гибели Гедиминаса, но литовские власти игнорируют запросы родных о помощи в репатриации тела.

В сообщении отмечается, что Степонавичюс перестал выходить на связь, отправившись на боевое задание в начале мая в Краснолиманском районе. Все это время родные надеялись, что он находится в плену и будет включен в списки на обмен. Однако, затем они вошли в контакт с сослуживцами наемника и те рассказали, что в машину где тот находился влетел дрон.