Названы регионы, в которых НАТО попытается ослабить Россию

Страны Североатлантического альянса будут пытаться ослабить позиции России везде, где сохраняются неурегулированные территориальные споры и тлеющие военные конфликты, предположил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Об этом пишет ТАСС.

В середине июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ предупредило, что руководство НАТО активно готовится задействовать Молдавию в качестве «тарана» в вероятном вооруженном конфликте с Россией.

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«Разумеется, НАТО будет пытаться бросить вызов России во всех отношениях и везде, чтобы выявить слабые места и в долгосрочной перспективе ослабить позиции России. По его оценкам, усилия стран альянса будут направлены прежде всего на те регионы, где «сохраняются неурегулированные конфликты», — разъяснил Боссхард.

Военный уточнил, что речь идет о Приднестровье, об Абхазии, Южной Осетии, а также о Крыме.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сообщил о возможном ударе НАТО по Калининградской области в ближайшие годы.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заметил, в свою очередь, что Калининградская область обладает развитой военной инфраструктурой, и в случае удара по российскому региону странам НАТО «придется заплатить бешеную цену».