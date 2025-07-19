Украинец с лопатой прогнал выездную бригаду военкомата

Житель Украины использовал лопату, чтобы защититься от попытки мобилизации и прогнал сотрудников военкомата, разбив служебную машину.

Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС. Депутат опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники военкомата перегородили дорогу автомобилисту, чтобы вручить повестку и мобилизовать его.

Мужчина вышел из машины, схватил лопату и несколькими ударами разбил стекла служебного автомобиля военкомата. Сотрудники попытались применить против него слезоточивый газ, однако их попытка не удалась, и они были вынуждены отступить.

«Разогнал военкомов… лопатой! Один против всей толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!», – прокомментировал Дмитрку.

На опубликованных фото у одного из сотрудников военкомата виден большой порез на лице. Место, где произошел инцидент, депутат не уточнил.

Ранее в Мерефе Харьковской области местная жительница погибла, когда пыталась догнать автобус, в котором увозили ее мобилизованного сына.