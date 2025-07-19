Наступление Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции позволило освободить наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. Об этом сообщается американское издание The New York Times (NYT).

По мнению экспертов, успехи российских войск связаны с эффективной авиационной поддержкой, крылатыми ракетами и численным превосходством армии. Кроме того, в статье отдельно упоминается возросшее число ударов с применением беспилотников.

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В то же время, способность Украины вести боевые действия в дальнейшем журналисты поставили под вопрос. Причиной тому служат противоречивая позиция президента США Дональда Трампа и непрекращающиеся атаки России на поле боя.

Ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что целью России в летней военной кампании на Украине является не завоевание территорий, а подрыв поддержки Киева со стороны гражданского населения и западных стран.