Запад поступает нелогично, собираясь передавать Patriot на Украину, поскольку российские ракеты обходят эти системы ПВО. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

В интервью на YouTube Меркурис рассказал, что в последнее время системы Patriot не справляются с российскими ракетами, которые без особой сложности обходят их. Следовательно, возникает вопрос, зачем Западу поставлять это оружие.

«На Украине жалуются, что Patriot больше не защищает от российских ракет. Каков тогда смысл ее отправки?» — сказал Меркурис.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал передать Киеву оборонительные средства. После этого канцлер ФРГ Мерц призвал пояснить, передадут ли США странам ЕС новые батареи Patriot, если старые отправятся на Украину.