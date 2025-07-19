В бою уничтожен знаменитый летчик ВСУ "Камикадзе"

Московский Комсомолециещё 1

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что во время выполнения боевого задания погиб 63-летний летчик ВСУ Константин Оборин, известный по позовному "Камикадзе".

В бою уничтожен знаменитый летчик ВСУ
© Lenta.ru

Труханов напомнил, что Оборин являлся ветераном войны в Афганистане, директором авиаклуба "Одесса". 

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О гибели Оборина написала в соцсетях и его дочь Полина.

"К сожалению «Камикадзе» ... живой легенды…. больше нет", - отметила она, добавив, что это произошло вчера.