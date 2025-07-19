Ritzau: Дания может разместить в Оденсе до пяти предприятий ВПК Украины

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Дания может разместить до пяти предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в городе Оденсе на острове Фюн, где в марте был создан центр по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Ritzau со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

Дания разместит на своей территории предприятия ВПК Украины
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Поульсен во время своего визита в Киев заявил, что Копенгаген ставит перед собой большие задачи по развитию военной промышленности, которая в ближайшие несколько лет могла бы поставлять вооружения как своей армии, так и вооруженным силам стран-союзников. Приглашение украинских ВПК в королевство является частью соглашения, подписанного министрами обороны Дании и Украины в конце июня.

Министр также заявил, что присутствие украинских заводов на датской территории принесет пользу и самому королевству, поскольку производимые ими дроны будут поступать также в Вооруженные силы Дании. Для реализации этой инициативы требуются внести корректировки в украинское законодательство, — разрешить военное производство в других странах, аналогичный шаг должен будет предпринять и Копенгаген.