Не входящая в НАТО страна передала Украине десятки Abrams

Австралия отправила на Украину десятки основных боевых танков M1A1 Abrams. Машины никогда не применялись в боевых действиях, были списаны в связи с обновлением парка вооружений, пишет Reuters.

По данным агентства, Австралия, не входящее в НАТО государство в Южном полушарии, является одним из крупнейших доноров ВСУ.

Журналисты заметили, что танки были приобретены за $550 млн в 2004 году. На протяжении двух десятков лет состояли на вооружении австралийской армии.

The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

На фоне конфликта на Украине Канберра приняла решение отправить 49 Abrams Киеву. Стоимость уже отправленных танков составила 245 млн австралийских долларов ($160 млн). Остальные машины будут доставлены в ближайшее время.

Ранее в Минобороны сообщили, что 5 июня военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» вывезли в тыл подбитую иностранную технику украинских боевиков.

В перечне трофеев оказались два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, ремонтно-эвакуационная машина Challenger.