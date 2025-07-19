Украинский военнопленный сообщил, что киевские власти массово направляют на фронт людей с инвалидностью и даже погибших, игнорируя их состояние здоровья.

Украинский военнопленный рассказал на видео, опубликованном Минобороны России, что власти Украины отправляют на передовую даже инвалидов и умерших, передает РИА «Новости». По его словам, «они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мертвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только», – заявил военнопленный.

По его словам, власти не обращают внимания ни на возраст, ни на состояние здоровья: отправляют как молодых людей от 18 лет, так и тех, кому 60. Он отметил, что даже людей с серьезными проблемами здоровья принуждают надевать бронежилет и отправляют в бой. Например, одному из бойцов, по словам военнопленного, «горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Вооруженных сил Украины рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинские военные заявили о принуждении 18-летних граждан к подписанию контрактов. Пленный также подтвердил факты расстрелов отступающих заключенных со стороны командования ВСУ.