Австралия передала Украине десятки танков Abrams

Минобороны Австралии сообщило о передаче Украине 49 танков американского производства Abrams. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлес.

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Уточняется, что поставка обошлась в 245 млн австралийских долларов (почти 12,5 млрд рублей). Она стала частью общего пакета на 1,5 млрд долларов.

Марлес добавил, что большая часть танков уже у ВСУ, остальные доставят в ближайшие месяцы.

Издание The National Interest ранее писало, что Украина потеряла 27 танков Abrams, полученных от США. Отмечалось, что в строю осталось только четыре единицы этой бронетехники.