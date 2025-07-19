Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации РФ

В Польше из-за «ракетной угрозы» подняли в небо военную авиацию. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В субботу представители командования написали в соцсети Х, что оперативный командующий привел в действие «имеющиеся в его распоряжении силы и средства ВВС». Причиной стала ситуация на Украине.

Около четырех часов военная авиация находилась в воздухе. Когда «уровень ракетной угрозы снизился», самолеты вернулись на аэродромы.

В оперативном командовании поблагодарили НАТО за содействие. Там отметили, что следят за ситуацией на территории Украины, чтобы «обеспечить безопасность польского воздушного пространства».

В начале июля в Польше также поднимали в воздух истребители.