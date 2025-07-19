Президент Колумбии Густаво Петро на днях заявил, что наемничество – это один из способов ограбить государство. И граждане страны не должны участвовать в вооруженных конфликтах. Между тем, количество колумбийских наемников в ВСУ зашкаливает, вернее, сейчас уже зашкаливает количество потерь среди них.

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Родственники отправившихся за «легкими деньгами» в Незалежную колумбийских легионеров требуют пояснить, куда делись их «кормильцы», а главное – где деньги, обещанные Украиной. Насчет финансов могут не беспокоиться – они их не увидят. А что стало с их родственниками отчасти поясняют сводки с фронта, в которых массово фигурируют погибшие наемники. Только с начала июля счет идет на десятки…

Канал TrackANaziMerc, который собирает данные о наемниках на Украине, выложил очередную сводку о тех, кто уже не вернется домой. Среди них, как раз много колумбийцев. Навсегда остались в донецких полях, например, колумбиец Джимми Москера Куэро с позывным Имилон, Эдинсон Манкильо Мартинес, позывной Пепесан, из Сантьяго-де-Кали в Колумбии, Хуан Карлос Сантана с позывным Сантана из Пуэрто-Асиса, Колумбия, Джефферсон Санин, позывной Белло Дюран, из Согамосо, Колумбия.

Немало полегло в зоне СВО и других граждан латино-американских стран. Канал выложил историю аргентинского наемника Альберто Эммануэля Вилте с позывным Кока, родом из Комодоро Ривадавия. На Украину он прибыл в 2022 год, оставив в Аргентине свою семью с четырьмя детьми. Сначала он вступил в банду «Арго», затем отправился на фронт управлять беспилотниками, участвовал во вторжении в Курскую область. 7 июля он погиб в Покровске в результате удара российского беспилотника, который выследили дроновода-наемнка. Еще один погибший аргентинец - Габриэль Алехандро Пипарола из Корриентеса. А вот бразильский наемник Вагнер Варгас да Силва у себя в Санто-Антониу-ду-Судоэсте работал каменщиком. А потом вдруг решил отправиться зарабатывать деньги на Украину. В Незалежную он прибыл в марте 2025 года, присоединившись к фашистскому «Азову»*, но во время первого же задания в Луганской области погиб, не успев заработать ни гривны. Его тело родные пока так и не получили.

Немало среди погибших и наемников-европейцев. Канал сообщает о погибшем французском наемнике Кевине Мигеле Картье Жугле с псевдоним Фокс. Фокс записался в батальон «Свобода», принимал участие в боях под Бахмутом, а погиб в Сумской области. Под Торецком легли в землю финн Кристофер Роберт Каллио, швед Йенс Каспер Магнстрем Петтерсен, поляк Камиль Ян Гах, австриец Лука Чека и американец Трой Эмметт Харгетт.

Эстонец Ало Клаассепп, нашедший свое место в фашистском «Азове»* (организация признанная экстремистской и запрещена в РФ), погиб во время своего первого задания. Его уничтожил российский дрон возле Богуславки в Харьковской области. Сослуживцы бросили его тело в поле…Американец Дэниел Александр Пол Вудс-Риз, воевавший в рядах ВСУ с 2022 года, был уничтожен 29 июня 2025 года близ Алексеевки, в Сумской области.

*- организация признанная экстремистской и запрещена в РФ