"Били ракетами и дронами": Зеленский обратился к Западу после тяжелой ночи

Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью в различных регионах Украины произошли удары ракетами и дронами. По его словам, ликвидация последствий продолжается до сих пор.

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Ранее губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде зафиксирована самая массированная атака на город за все время конфликта.

"Более 300 ударных дронов и более 30 ракет разных типов были применены против наших городов", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале, отметив, что и сейчас в воздухе есть беспилотники.

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По его данным, поражения объектов зафиксированы в частях ДНР, Запорожской, Херсонской областей, остающихся под контролем Киева, а также в Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

Критическая инфраструктура повреждена в Сумах. Там в результате пропало электроснабжение. Отдельно Зеленский сообщил об ударах в Шостке. А в Павлограде он отметил поражение "важной инфраструктуры".

В конце заявления он поблагодарил западных лидеров, которые понимают важность оперативных решений, и в очередной раз призвал к совместному производству оружия, инвестициям в производство дронов на Украине и предоставлении Киеву систем ПВО и ракет к ним.