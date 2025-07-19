В России назвали будущего ответчика за провалы ВСУ на поле боя

Экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в будущем могут сделать ответчиком за провалы Вооруженных сил республики (ВСУ) на поле боя. Такое мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

Кроме того, Умерова могут обвинить в неудаче обоих этапов двустороннего формата мирных переговоров.

«Обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве», — полагает военэксперт.

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского будет сложно заменить на Залужного

По словам Степанова, отказ Соединенных Штатов принять Умерова на должность посла в Вашингтоне является сигналом, что западные страны не хотят взаимодействовать с уже токсичными высокопоставленными украинскими чиновниками на международной арене.

«Умеров возглавлял украинскую делегацию в рамках Стамбульского формата, и оба этапа переговорных процессов, прежде всего по вине украинской стороны, способствовали переведению ситуации в режим более высокой конфронтации», — напомнил специалист.

Он также предположил, что больше никто из окружения президента Украины Владимира Зеленского не сможет достичь официальных должностей в международных структурах или стать главами диппредставительств в странах — участницах НАТО.

Ранее Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Его назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.