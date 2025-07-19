В Тульской области при атаке беспилотников никто не пострадал

Никто из жителей Тульской области не пострадал во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев. Он рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Тульской областью.

"Пострадавших и разрушений нет", — подчеркнул Миляев.

19 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник в воздушном пространстве российских регионов. Наибольшее количество целей — 24 — ликвидировали в Ростовской области. В столичном регионе сбили еще 16 дронов, в Брянской области — 11, в Калужской области — 10. Три БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях, один — в Краснодарском крае. В Ростовской области после атаки приостановили движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово.

Причиной послужило падение на землю беспилотника ВСУ, который повредил контактную сеть на данном участке железной дороги.