Страны НАТО вооружают Молдавию вопреки нейтральному статусу страны и втягивают ее в конфликт с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Здесь идет ползучая милитаризация Молдавии вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу. Звучат яростные опровержения, что ничего якобы не происходит", - сказал дипломат. "Европейские страны, которые подтягивают к себе Кишинев, прежде всего страны НАТО, заявляют о том, что к 2030 году, вероятно, будет война с РФ. <…> Так неужели Молдавии нужна ремилитаризация, которая может закончиться таким итогом?" - отметил Озеров.

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Он подчеркнул, что национальным интересам Молдавии отвечает сохранение ее нейтрального статуса и суверенитета, и привел в пример негативный опыт Украины. "Неужели в Республике Молдова не хотят, если не с микроскопом, то хотя бы с увеличительным стеклом подойти к этой ситуации и внимательно посмотреть на нее? Потому что сегодня гарантией безопасности и территориальной целостности Молдавии является именно ее нейтральный статус. Он гарантирует сегодня мир и безопасность этой стране, а не втягивание ее в конфронтацию с Россией, как пытаются нам доказать", - сказал дипломат.

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами демократическим путем на референдуме. В этой ситуации глава республики отметила важность проведения информационной кампании о преимуществах членства в НАТО.

В Молдавии была одобрена программа перехода на стандарты НАТО, а также принята новая стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой республики названа Россия. Несмотря на экономический кризис, республика увеличила военный бюджет и начала переоснащение армии при поддержке США, ЕС и НАТО. Эти шаги вызвали обеспокоенность руководства Приднестровья, а также критику со стороны оппозиции.