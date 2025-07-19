Мексиканское подразделение наёмников Miquiztli Force действует в составе 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные из социальных сетей. Отмечается, что в отряд набирают даже тех, кто говорит только на испанском и не имеет опыта воинской службы.

Агентство также указывает, что для новобранцев, которые успешно прошли отбой, предусмотрен курс базовой боевой подготовки продолжительностью два месяца.

Ранее замглавы МВД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил о планах Боготы решить вопрос с отправкой наёмников на Украину.