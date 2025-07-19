Американский аналитик Уилл Шрайвер ответил на слова нового главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексиса Гринкевича, что война альянса с Россией и КНР может начаться через два года. Об этом эксперт написал в социальной сети Х.

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Шрайвер заявил, что США никогда не выдержат войну ни с Россией, ни с Китаем.

«Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно», — отметил он.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. Ему было дано указание осуществить переброску комплексов «как можно скорее».