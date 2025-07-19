В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сказано в сообщении, опубликованном в 5:15 мск.

По информации Минобороны России, в период с 18:15 до 23:05 мск 18 июля над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов. Утром 18 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1387 беспилотников самолетного типа. В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 28 управляемых авиационных бомб.