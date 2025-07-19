Российский военный представился солдатам ВСУ сослуживцем и взял их в плен

Российский военный пошел на хитрость, чтобы пленить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях их численного превосходства. Он зашел в блиндаж к противнику и представился их сослуживцем. Об этом рассказал военнослужащий Алексей Горбатых в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

«Это было прям на подходе к Попову Яру. Мой боевой товарищ зашел в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, расслабились, положили оружие», — делится мужчина.

По его словам, сразу после этого российский солдат поднял оружие и взял противников на прицел, а затем вывел их и взял в плен. Как уточнил Горбатых, в блиндаже было четверо бойцов ВСУ, тогда как они были с товарищем вдвоем. В результате провести эту операцию удалось без единого выстрела.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ стали массово сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях.