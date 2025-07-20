Группировка «Запад» за сутки уничтожила 53 пункта управления БПЛА ВСУ

Начальник пресс-центра Западной группировки войск Леонид Шаров рассказал, что за минувшие сутки российские военные группировки уничтожили 53 пункта управления БПЛА ВСУ. Кроме того, по его словам, был уничтожен 31 БПЛА противника.

«Подразделениями противовоздушной обороны уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Кроме того, уничтожены 53 пункта управления беспилотной авиацией», — цитирует Шарова ТАСС.

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