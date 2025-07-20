Командование ВСУ устроило ловушку для собственных солдат в Купянске

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «опоясало» Купянск в Харьковской области блокпостами и заградотрядами, чтобы снизить случаи дезертирств. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно», — сообщил собеседник агентства.

Как утверждает Марочко, «абсолютно везде» стоят шлагбаумы и выйти из города почти невозможно.

ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области

Ранее стало известно, что в Харьковской области намечается третий огневой мешок для пяти тысяч бойцов ВСУ. Как утверждалось в публикации Mash, российские войска близки к блокировке снабжения ВСУ в Купянске.