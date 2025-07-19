Экс-министра обороны Украины могут обвинить в провалах ВСУ

Ответственность за неудачи ВСУ в будущем может быть возложена на экс-министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"В перспективе на него будут переводить основную ответственность за оба неудачно сложившихся этапа двустороннего формата мирных переговоров. <…> И прогнозируемый в ближайшей перспективе обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре обороны. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве", - отметил эксперт.

Степанов также добавил, что отказ США принять Умерова в качестве посла свидетельствует о нежелании стран Запада видеть уже токсичных высокопоставленных чиновников Украины в качестве представителей в международных структурах.