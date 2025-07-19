Собянин в ночь на воскресенье сообщил о 13 сбитых дронах, летевших на Москву

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 в ночь на воскресенье. Об это свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. В 00:20 мск мэр сообщил о трех сбитых дронах, а в 00:36 мск стало известно еще об одном уничтоженном беспилотнике.

В 01:12 мск Собянин объявил о ликвидации двух новых дронов, а в 01:32 мск — о четырех. С 01:40 мск по 01:46 мск мэр сообщил о трех сбитых беспилотниках. По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 мск до 23:05 мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников.

По данным ведомства, больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью, где силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов.