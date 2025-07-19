ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в Курской области

На стыке Курской и Сумской областей продолжаются ожесточенные бои – подразделения ВСУ активизировали попытки прорвать российскую оборону, однако успеха пока не добились.

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Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинское командование стягивает в этот район элитные части и резервы, пытаясь закрепиться на территории Курской области, но российские войска надежно удерживают позиции.

Особенно сложная обстановка, по словам эксперта, сохраняется в районе Теткино и Глушковского района, где противник продолжает атаковать. Несмотря на это, российским военным удается срывать планы ВСУ по созданию плацдармов в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ в страхе бьют по российским дроноводам дорогими бомбами.