Итальянский аналитик Фабрицио Поджи заявил, что страны Европейского союза готовятся к военному противостоянию с Россией. В своей статье для издания L’Antidiplomatico он связал эту угрозу с программой «Европейский щит», инициатором которой выступил бывший канцлер Германии Олаф Шольц.

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По мнению эксперта, агрессивная риторика европейских генералов, активное подписание оборонных соглашений между членами ЕС, а также планы Великобритании направить военный контингент на Украину свидетельствуют о подготовке к масштабному конфликту. Поджи также обвинил Запад в поддержке киевского режима, который, по его словам, годами подавлял инакомыслие, а теперь принуждает к участию в войне даже несовершеннолетних и пожилых людей.

Автор утверждает, что инициатива Дональда Трампа по закупке оружия для Украины и заявления нового британского премьера Кира Стармера о военной поддержке Киева лишь подтверждают готовящуюся эскалацию.

Ранее сообщалось, что в Раде назвали самоубийственным план Трампа по наступлению ВСУ.