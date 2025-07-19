Марочко: ВС РФ уничтожают засевших на высотах у Юнаковки солдат ВСУ

Вооруженные силы Украины "серьезно закрепились" на высотах у Юнаковки Сумской области, российские бойцы их планомерно уничтожают, это позволит продолжить продвижение в населенном пункте. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Юнаковка: здесь на протяжении недели идут в основном позиционные бои.

Все это связано с тем, что украинские боевики довольно-таки серьезно закрепились на высотах, которые находятся на юго-западе данного населенного пункта - прежде всего в населенном пункте Храповщина, который находится на возвышенности, что позволяет украинским боевикам контролировать большое пространство.

И, естественно, продвижение наших войск здесь будет очень рискованным, если мы не уничтожим ту украинскую группировку, которая находится в данном населенном пункте. Поэтому наши сейчас военнослужащие работают над устранением всех препятствий для дальнейшего продвижения на данном направлении", - сказал он.

12 июля Марочко сообщал ТАСС, что Юнаковка перешла в серую зону. Российские войска своими ударами вынудили подразделения ВСУ оставить часть позиций.