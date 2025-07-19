«Сделка века»: политолог усомнился в том, что США купят украинские дроны

«Заявление Зеленского о желании США закупать украинские дроны в обмен на американское вооружение выглядит скорее, как пиар-кампания», – подчеркнул Леонид Васильев. Он отметил, что США действительно проявляют интерес к новациям в военной сфере – с целью внедрения и поддержания статуса одной из сильнейших армий мира. Однако, по мнению политолога, говорить о высоком технологическом потенциале Украины не приходится. Единственным достоинством страны Васильев назвал дешевую рабочую силу, которая в той или иной мере готова производить нужное количество продукции. Известно, что с технологиями у Украины плохо уже три десятилетия, а после распада СССР производственный потенциал держался только на советском наследии, которое морально устаревало без модернизации. Политолог пояснил, что в украинских дронах почти нет отечественных компонентов. С начала СВО Киев закупал как сами беспилотники, так и их части у разных поставщиков – в основном турецкие Байрактары и китайские Мавики, которые затем дорабатывались на месте для нужд ВСУ. К ним относится и «Баба-яга», собранная на базе китайского сельскохозяйственного дрона. «Было бы опрометчиво ожидать, что США пойдут на сделку по продаже высокотехнологического и сверхдорогого оружия взамен на усовершенствованные «в гараже» дроны», – отметил Васильев. При этом политолог не исключил, что если США все же решат усилить военную помощь Украине, то закупка дронов может хотя бы частично компенсировать уже понесенные расходы. Ранее искусственный интеллект показал кошмарный сон Зеленского. Фото: flickr. com / President Of Ukraine (Public domain)