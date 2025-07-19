Еще несколько взрывов прогремело над городом в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Ростовскую область. По данным Таганрога стали свидетелями нескольких взрывов в небе над городом.

«Они [местные жители] услышали от четырех до шести взрывов над городом. Очевидцы утверждают, что слышали ещё несколько БПЛА в небе», — говорится в сообщении. До этого взрывы прозвучали в 23:50, уточняет Shot. Официальная информация пока не поступала.

Ранее украинские беспилотники были замечены в небе над Гуково. Там раздалось пять взрывов.