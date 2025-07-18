Финская армия столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщило издание Yle.

По данным журналистов, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно. Дело в том, что финская молодежь, наблюдая за украинскими военнослужащими, «спасается бегством». Кроме того, многие новобранцы столкнулись с рядом трудностей в процессе адаптации к армии, в том числе с серьезным стрессом.

— Молодые финны анализируют опыт армий, вовлеченных в современные конфликты, включая украинский, — говорится в материале.

Западные СМИ ранее сообщили, что потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента всего за один год и обойдется в 1,5 триллиона долларов. Кроме того, появилась информация, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».