Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может по указке Лондона провести еще одну провокацию. Об этом передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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Сообщается, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Александра Сырского на провокацию, которая станет для ВСУ самоубийственной. По словам источника агентства, украинские войска должны будут реализовать операцию в течение ближайших 50 дней. Он добавил, что Сырский может отправить на штурм новые группы ВСУ с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее Сырский встретился с Радакином в Киеве. Он сообщил, что считает каждый визит английского адмирала на Украину подтверждением действенности украинско-британского сотрудничества.

До этого Сырский провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.