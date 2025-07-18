Украинский дрон атаковал колледж в курском Рыльске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал об ударе беспилотника ВСУ по городу.

Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по центру Рыльска. В результате атаки поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и расположенные рядом магазины. В зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.

Врио губернатора направил на место происшествия главу района. Там же работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, накануне в Рыльске фрагменты сбитого беспилотника подожгли мусорный полигон.