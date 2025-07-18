Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин не располагает сведениями о участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Я впервые слышу о том, что уругвайцы воюют на Украине», – отметил он в ответ на вопрос об усилиях его ведомства по борьбе с вербовкой граждан страны в ряды Вооруженных сил Украины.

Генпрокуратура информировала, что в ДНР к 14 годам лишения свободы приговорили наемника из Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса.

В пятницу РИА Новости писало, что посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников, имеющих опыт воинской службы. Журналисты сообщили, что на сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал с вакансией для желающих принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Иностранцев приглашают присоединиться к 25-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи на Донецком и Днепропетровском направлениях, в качестве пехотинцев или операторов дронов.