В Госдуме рассказали, где стоит ждать нового контрнаступления Украины

Направлениями для возможного контрнаступления украинской армии могут быть все граничащие с Украиной регионы России. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, под угрозой находятся и новые субъекты России — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Депутат напомнил, что именно в Запорожье Вооруженные силы Украины пытались провести «свой широко разрекламированный контрнаступ 2023 года». При этом готовиться к возможному нападению нужно на всех направлениях, а опираться не на слова многочисленных экспертов, а на данные разведки.

«Уверяю вас, скопление сил, способное на прорыв, хорошо видно даже из космоса. И в данной ситуации спутниковый мониторинг непременно покажет, где группируются вражеские войска», — заключил парламентарий.

Ранее Журавлев заявлял, что ни одна западная ракета не сможет ударить по Москве. По оценкам депутата, российским системам ПВО удается сбивать 85% дронов украинской армии.