Опубликованы документы воевавшего на стороне ВСУ гражданина Литвы Гедиминаса Степонавичюса.

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Согласно удостоверению, выданному управлением кадров сухопутных войск ВСУ, Степонавичюс имел право на льготы, предусмотренные законодательством Украины для ветеранов войны и участников боевых действий.

Удостоверение датировано 25 апреля 2024 года. Воспользоваться льготами наемнику не довелось - ВС РФ ликвидировали его в районе Красного Лимана.