Военкор Котенок показал документы литовского спецназовца, убитого под Лиманом
Опубликованы документы воевавшего на стороне ВСУ гражданина Литвы Гедиминаса Степонавичюса.
Согласно удостоверению, выданному управлением кадров сухопутных войск ВСУ, Степонавичюс имел право на льготы, предусмотренные законодательством Украины для ветеранов войны и участников боевых действий.
Удостоверение датировано 25 апреля 2024 года. Воспользоваться льготами наемнику не довелось - ВС РФ ликвидировали его в районе Красного Лимана.
"У себя на родине литовец служил в спецназе", - сообщил военкор Юрий Котенок.