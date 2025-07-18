Российские войска перешли в наступление в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились на правом берегу реки Волчья, разделяющей город», — отмечает источник канала.

Он добавил, что сейчас российские войска наступают в западной части Волчанска. Также ВС России развивают наступление на Купянск в Харьковской области.

Ранее российские войска прорвали оборону Волчанска. По информации Минобороны России, украинские войска потеряли под Волчанском около 180 военнослужащих, 5 бронемашин, 6 автомобилей, 8 артиллерийских орудий и склад боеприпасов.