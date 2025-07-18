В ходе боев за село Поддубное в ДНР на стороне Вооруженных сил Украины участвовали иностранные наемники, была слышна как английская, так и французская речь. Об этом рассказали в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Герои спецоперации Z», освобождавшие этот населенный пункт военнослужащие 36-й мотострелковой бригады.

По словам российских военных, противник село покидать не хотел и понес большие потери, при этом наравне с украинцами в боях участвовали и иностранные наемники.

«Наемники были. Слышали непосредственно французскую речь, английскую речь», - сообщил боец с позывным «Петля».

Военнослужащий с позывным «Гусь» также отметил, что в боях за село могли участвовать и испаноговорящие наемники. При этом в селе были найдены чешские штурмовые винтовки CZ 805, а также пулеметы, произведенные в странах НАТО.

Ранее боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ отметил, что российские войска уничтожили более десяти украинских диверсионных разведгрупп в селе Поддубное в ДНР. По его словам, эти группы пытались вести «какую-то непонятную деятельность», но были быстро ликвидированы.