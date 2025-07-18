ВСУ потеряли девять военнослужащих в результате ударов дронов по расположению украинской 117-й механизированной бригады в поселке Владимировка в ДНР. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Работайте, братья!».

В сообщении отмечается, что дроны атаковали три заброшенных дома, в которых находились солдаты ВСУ. В Минобороны России ранее сообщили, что российские войска нанесли поражение силам шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии Украины в районах Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитрова в ДНР.

Также сообщалось, что поражение силам ВСУ было нанесено в районах Новоподгородного и Филии Днепропетровской области. По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли около 1 105 военнослужащих.