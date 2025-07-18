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Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) за неделю смогли зачистить от украинских солдат 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области, — добавили там.

Бойцы «Юга», в свою очередь, продолжают продвигаться вглубь обороны противника — они уже освободили село Петровка в ДНР. Подразделения «Востока» взяли под свой контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области.

Группировка «Днепр» также делает успехи — недавно она освободила село Каменское в Запорожской области. Солдаты «Центра» продолжают наступать в ДНР и Днепропетровской области — они зачистили деревни Николаевка, Маяк и Попов Яр, уточнили в ведомстве.

10 июля российская армия нанесла групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и оборонным предприятиям в Киеве. По словам представителей МО РФ, национальная армия использовала для атаки высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.