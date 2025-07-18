Россия лишь укрепит свою переговорную позицию по Украине в течение выделенного президентом США Дональдом Трампом 50-дневного срока для урегулирования кризиса. Об этом пишет издание Advance.

«Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует «немедленного» перемирия», — говорится в сообщении издания.

ВСУ в течение указанных 50 дней будут ждать дальнейшего натиска со стороны ВС России, говорится в материале.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.