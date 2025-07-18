Раскрыто, как ВСУ могут «кошмарить» Россию

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что ВСУ могут направлять в Россию маленькие диверсионные группы для создания «информационного шума». Об этом эксперт сообщил NEWS.ru.

По словам Матвийчука, ВСУ могут попытаться проникнуть в Россию диверсионно-разведывательными группами по пять-двадцать человек. Эксперт заявил, что они могут воспользоваться «известными козьими тропами».

«Это делается для создания информационного шума, что режим живой и может выполнять какие-то функции, хотя бы кошмарить территорию Российской Федерации», - заявил Матвийчук.

По его мнению, Киев может использовать это, чтобы показать президенту США Дональду Трампу и союзникам по НАТО, что Украина продолжает боевые действия и ей нужно больше денег. Матвийчук назвал это «пиаром».

Ранее военный 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ рассказал ТАСС, что российские войска уничтожили более десяти украинских диверсионных разведгрупп в селе Поддубное в ДНР. По его словам, эти группы пытались вести «какую-то непонятную деятельность», но были быстро ликвидированы.