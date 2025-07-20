Запад выдал сроки военной агрессии против России

Впервые за десятилетия НАТО приняло решение о подготовке к приему военных грузов одного из крупнейших в мире портов – порта Роттердама. Сам этот факт не только является признаком того, что ЕС и НАТО готовятся к агрессии против России, но и дает понять, когда эта агрессия может начаться.

Морской порт Роттердам (Нидерланды) начал готовиться к массовому приему грузов военного назначения. Ранее порт Роттердама уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году, однако тогда для этих целей не выделяли отдельный причал, как планируется сейчас.

Британская газета Financial Times указывает, ссылаясь на директора порта Бодуэна Симонса, что теперь порт Роттердам будет резервировать часть мощностей для военных грузов НАТО и координировать свои действия со вторым по важности портом в ЕС в бельгийском Антверпене. Теперь четыре или пять раз в год в порту будут швартоваться военные транспорты стран НАТО, будут резервироваться причалы и склады, и несколько раз в год будут проводиться учения по высадке в порт войск. Вся эта активность происходит по требованию НАТО.

Роттердам – ключевой для европейской логистики и торговли порт. Это один из крупнейших портов в мире и самый большой порт в Европе. Его специфика в том, что к нему подходит огромное количество наземных коммуникаций – автомобильных и железных дорог. Сам порт высокомеханизирован.

В случае большой войны в Восточной Европе поток военных грузов из США и Великобритании окажется куда более значительным по сравнению с тем, что отправляется сейчас на Украину. Никакая военно-транспортная авиация такой грузопоток не осилит, он пойдет через океан на судах, в европейские порты. Самый важный из них – Роттердам.

Но дело в том, что приведение логистических мощностей в готовое к военной работе состояние – не только неотъемлемая часть подготовки к войне. Оно еще и проводится хоть и заблаговременно, но не за длительный срок до начала военных действий.

Даже частичный перевод на военные рельсы – это для порта прямой экономический ущерб из-за потери объемов обработки обычных коммерческих грузов. Нет смысла реализовывать эти планы, если не использовать военную инфраструктуру порта по достижении ее готовности. Готовность же стандартным образом достигается в течение нескольких месяцев, до года. Для столь крупного порта, возможно, несколько больше.

Иными словами – перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко не далее как 8 июля заявлял, что НАТО и ЕС «конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией». О том же говорят и белорусские союзники Москвы.

«Коллективный Запад проводит сегодня комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне», – заявил начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

Трудно сказать, что именно задумали в НАТО, какой именно сценарий военной агрессии против России они готовят. Но если судить о новостях из роттердамского порта, как минимум часть НАТО что-то планирует на самую ближайшую перспективу. Год, может быть полтора.

Запад по-прежнему категорически настроен на то, чтобы разгром Украины Россией не допустить. Все решения об экстренном увеличении выпуска военной продукции в ЕС и в США уже приняты, и к 2026 году этот выпуск может выйти на существенные объемы. Таким образом, целый ряд признаков указывает на то, что 2026 год – это точка высокого риска, переломный момент для украинского кризиса.

Порт Роттердам – объект стратегического значения. Его существование и функционирование в значительной степени будет определять ход боевых действий в целом.

В случае натовской агрессии против России данный порт – приоритетная цель, ключевой логистический узел. Специфика порта Роттердама в том, что это огромная рассредоточенная по местности цель, площадью чуть менее, 12,5 тыс. га, то есть 125 кв. км (вместе со вспомогательными сооружениями и территориями, сам порт – чуть менее 8 тыс. га). У него одних только причалов 120 единиц.

Значительное расстояние от российских аэродромов до порта ставит крест на идее использовать против порта российскую тактическую авиацию. Слишком далеко, и маршрут проходит над территорией НАТО. Крылатые ракеты его достанут, но нейтрализовать такой огромный объект точечными ударами с применением обычных вооружений невозможно. Таким образом, в случае агрессии НАТО против России с использованием порта Роттердам неизбежно встанет вопрос о применении ядерных боеприпасов. Только они дают необходимую площадь поражения.

Не так давно секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напоминал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных стран. В конце прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил, что «на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным».

Простейшее доступное в сети моделирование показывает, что для надежного выведения порта из строя нужно использовать против него несколько мощных термоядерных зарядов. При условии попадания точно в намеченные точки боезаряды разрушат весь огромный портовый комплекс до состояния, когда его больше нельзя будет использовать в исторически обозримой перспективе. Все это, несомненно, понимают и в НАТО.

Конечно, все вышесказанное не значит, что НАТО гарантированно начнет войну с Россией именно в 2026 году. И даже не факт, что ее начнут вообще. Они там тоже просчитывают угрозы и разные варианты и умирать не хотят. Но риск того, что это все-таки случится, становится высоким – именно это и демонстрирует начало подготовки порта Роттердам к приему военных грузов.