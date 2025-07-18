Собянин: БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону столицы. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава столицы в своем Telegram-канале.

За ночь над территорией России ликвидировали 73 вражеских беспилотника. Атаке подверглись Брянская, Орловская, Смоленская, Нижегородская области и другие регионы страны.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что минувшей ночью над Подмосковьем были сбиты одиннадцать дронов. Атака затронула пять округов: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.