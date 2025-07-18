Зеленский попросил у Макрона ракеты к системам ПВО SAMP/T и денег на дроны

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном попросил ракеты к системам ПВО SAMP/T и деньги на производство дронов.

"Очень содержательный часовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. <...> Подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский также утверждает, что Франция готова обучить дополнительное количество украинских пилотов для истребителей Mirage.

"Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - добавил он.

На Украине периодически жалуются как на нехватку боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам, так и самих систем ПВО. В частности, о нехватке ракет сообщал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.