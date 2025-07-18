Бойцы СВО получат новые возможности

Участники спецоперации получат возможность пройти предконкурсное обучение, соответствующий раздел скоро появится на «Госуслугах». Об этом рассказал News.ru генеральный директор президентской платформы «Россия - страна возможностей» Андрей Бетин.

По его словам, на портале «Госуслуги» будет создан раздел для участия в проектах платформы.

«Особое внимание мы уделим реализации поручения о разработке системы предконкурсной подготовки участников СВО. Крайне важно создать условия, чтобы бойцы, проявившие мужество и отвагу на передовой, могли максимально эффективно включиться в программы платформы», - пояснил Бетин.

Напомним, что ранее для интеграции во властные структуры участников спецоперации по поручению президента России Владимира Путина был запущен кадровый проект «Время героев». Он реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Также глава государства поручил создать систему подготовки участников спецоперации к проектам, которые реализует АНО «Россия — страна возможностей».

СМИ отмечали, что Москва выставили всем российским регионам показатели эффективности по числу участников военной операции, проведенных через обучающие программы, они варьируются от 30 до 60 человек в год.