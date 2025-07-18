Российские военные прорвали оборону украинской армии в Волчанске, установив контроль над маслозаводом и автовокзалом. По данным Mash, в городе остаются до четырех тысяч бойцов ВСУ.

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Силы группировки «Север» смогли перейти на южный берег реки Волчья после продолжительных боев. Основные столкновения сейчас происходят в районе железнодорожного вокзала.

Украинская армия, включая подразделения 127-й бригады территориальной обороны и 57-й механизированной бригады, безуспешно пытается сдержать натиск. Ранее противник предпринимал атаки из лесных массивов на западе города, однако все они были отбиты, и теперь ВСУ вынуждены перераспределять силы по всему фронту.

По словам военнослужащих 72-й мотострелковой дивизии, украинские бойцы скрываются почти в каждом доме. Это связано с размещением реактивных систем залпового огня, использующихся для обстрелов территории Белгородской области.

Минобороны России сообщило, что в результате боев под Волчанском украинская армия потеряла около 180 человек личного состава, пять бронемашин, шесть автомобилей, восемь артсистем, а также склад с боеприпасами, передает Telegram-канал.

Комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.

Российские военкоры ранее сообщили, что бойцы ВС РФ прорвались в Мирополье и наступают на Сумы. Журналисты добавили, что Сумское направление остается одним из наиболее сложных для украинских сил.